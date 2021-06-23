Китайская компания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от коронавируса.

Об этом в среду, 23 июня, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

— У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 миллионов доз вакцины будут закуплены Crown Agents, — сказал он.

Дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.

— Мы ожидаем, что полностью эти объемы должны прийти в Украину в течение июля, — уточнил он.

Напомним, Sinovac была первой компанией, с которой Украина заключила контракт на поставку вакцин от коронавируса. Еще в декабре прошлого года Киев купил 1,93 миллион доз Coronavac, последняя партия которых была доставлена в июне.

По состоянию на среду, 23 июня, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 23 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, один человек умер от последствий заболевания. При этом выздоровели больных за сутки - 12.

Напомним, за минувшие сутки, в Украине зафиксировано 835 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 33 ребенка и 25 медработников.