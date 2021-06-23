Глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о начале мировой прокси-войны. Это война якобы за будущую модель мироустройства.

Об этом он заявил во время выступления на IX Московской конференции по международной безопасности, сообщает «РИА Новости».

В мире, по его словам, началась не классическая война, когда сталкиваются государства и армии.

— Сегодня, по нашему мнению, идет глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. Выгодополучатели в этой войне всячески пытаются остаться в тени, но они видны, — заявил Виктор Хренин.

По его словам, «сторонники однополярного глобального мира заявляют о своих планетарных амбициях». Они якобы хотят сместить независимые государства, стереть государственные границы между странами с помощью стратегии управляемого хаоса.

Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси готовит пакет документов для признания экстремистским бело-красно-белый флаг, который стал символом протестов в стране.