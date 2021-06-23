Депутаты разных фракций предлагают урегулировать оборот каннабиса (конопли), смолы каннабиса (конопли), экстрактов и настоек каннабиса (конопли), а также тетрагидроканнабинола (его изомеров и их стереохимическая вариантов) в соответствии с требованиями Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года.

Соответствующие изменения в закон «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» (№5675), сообщает Интерфакс-Украина.

Законопроект, в частности, предлагает запретить на пять лет импорт растений рода конопля (Cannabis) и сырья для изготовления готовых для медицинского применения средств из этих растений.

Данный запрет в пояснительной записке к законопроекту объясняется тем, что в украинские аграрии способны обеспечить отечественных производителей лекарственных средств, наркотических средств, психотропных веществ собственным сырьем с растений рода конопля (Cannabis).

Кроме того, предусматривается установление квот на импорт произведенных (изготовленных) их растений рода конопля (Cannabis) лекарственных средств.

По мнению авторов законопроекта, это создаст надлежащие условия для культивирования растений, включенных в таблицу I перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров для изготовления или производства лекарственных средств (наркотических средств, психотропных веществ), проведение научных исследований эффективности конопли, поступления значительных финансовых инвестиций в экономику Украины, развития ряда отраслей науки и образования, совершенствования системы здравоохранения и правоохранительной системы, и, как результат, расширение доступа пациентов к необходимому лечению.

Напомним, 2 июня в Верховную раду внесли законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Он зарегистрирован под №5596.