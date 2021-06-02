В Верховную раду внесли законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Он зарегистрирован под №5596.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Документ зарегистрировали в среду, 2 июня. Сейчас текст проекта отсутствует.
Последний этап прохождения законопроекта - передано на рассмотрение руководству.
Главным по наработке документа определили комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Ранее фракция партии «Голос» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о легализации медицинской марихуаны.
Православная церковь Украины выступает против легализации марихуаны для употребления в рекреационных целях. Но в медицинских целях применение каннабиса не должно вызывать вопросы.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
В Верховную раду внесли законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Он зарегистрирован под №5596.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Документ зарегистрировали в среду, 2 июня. Сейчас текст проекта отсутствует.
Последний этап прохождения законопроекта - передано на рассмотрение руководству.
Главным по наработке документа определили комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Ранее фракция партии «Голос» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о легализации медицинской марихуаны.
Православная церковь Украины выступает против легализации марихуаны для употребления в рекреационных целях. Но в медицинских целях применение каннабиса не должно вызывать вопросы.