В Верховную раду внесли законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Он зарегистрирован под №5596.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Документ зарегистрировали в среду, 2 июня. Сейчас текст проекта отсутствует.

Последний этап прохождения законопроекта - передано на рассмотрение руководству.

Главным по наработке документа определили комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Ранее фракция партии «Голос» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о легализации медицинской марихуаны.

Православная церковь Украины выступает против легализации марихуаны для употребления в рекреационных целях. Но в медицинских целях применение каннабиса не должно вызывать вопросы.