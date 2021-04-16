Православная церковь Украины выступает против легализации марихуаны для употребления в рекреационных целях. Но в медицинских целях применение каннабиса не должно вызывать вопросы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

Евстратий Зоря подчеркнул, что употребление каннабиса в рекреационных целях не может быть воспринято церковью.

— Сначала рекреационный каннабис, потом легализация наркотиков, что потом? Это наркотик. Потому отношение (у церкви, — прим.) как и к любым наркотическим препаратам, — отметил Евстратий Зоря.

По его мнению, не может быть рекреации при помощи наркотических препаратов.

— Я понимаю, что есть люди, которые употребляют и кокаин, и амфетамины, и другие наркотические препараты употребляют и от этого получают удовольствие. Но наукой давным-давно доказано, что это вещи, которые глубоко вредны для здоровья и разрушают человека, как физически, так и психически. Потому какая может быть рекреация?, — добавил иерарх.

Что касается медицинского каннабиса, то для него Зоря не видит никакой преграды, поскольку даже тяжелые наркотики используются в медицине.

— У нас опиаты используются в медицинских целях? Так в чем тогда вопрос в использовании препаратов на основе каннабиса в медицинских целях, если это будет с теми же условиями, которые есть при использовании опиатов, — отметил он.

Евстратий Зоря подчеркнул, что церковь не против использования медицинского каннабиса для тех, кто проходил химиотерапию, находится на паллиативной помощи и неизлечимо болен.

Ранее фракция партии «Голос» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о легализации медицинской марихуаны.