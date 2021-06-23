Россия открыла предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender в районе мыса Фиолент (Крым).

В РФ заявили, что эсминец якобы нарушил российскую границу, передает Интерфакс со ссылкой на Минобороны России.

Российский бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание.

— Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал, - заявили в ведомстве РФ.

Отмечается, что в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО).

— В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО Defender покинул границы территориального моря Российской Федерации, — говорится в сообщении.

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