Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили назвал министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко «барыгой» и обвинил в «обирании украинцев» и «кошмарении местного бизнеса».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— За интеллигентным видом министра культуры скрывается обычный лавочник, торгующий своей должностью вместо товаров. Я уже давно не употребляю слово «барыга», но его оно характеризует как нельзя лучше! Под его руководством все Министерство культуры перепрофилировалось в обычное ЧП «Рога и копыта», которое обдирает украинцев где и как только можно! Под видом сохранения исторического наследия это министерство продает разрешения на строительство в исторических ареалах городов. Как никто другой со своим одесским и киевским опытом я понимаю важность спасения и защиты объектов культуры, но то, что он делает – этому прямо противоположно, он просто установил кассу и хочет «обилечивать» все строительные объекты, – отметил Михеил Саакашвили.

По его словам, в Киеве не принят историко-культурный опорный план.

— Маразм дошел до того, что они барыжат эти разрешения даже там, где не имеют на это права. В Киеве, например, не принят историко-культурный опорный план, но это не мешает Ткаченко кошмарить местный бизнес и обнаглеть до того, что «оштрафовать» резиденцию посла Кореи за то, что им вовремя не занесли. Слава Богу, судья попался адекватный и поставил их на место, иначе был бы международный скандал! Видимо, такие ограничения «поля деятельности» сильно нервируют министра культуры, поэтому он решил его расширить и вместе с подельниками протянул на заседании Кабмина создание некой инспекции, которая будет разрешать вообще все стройки, а под шумок еще и «обилечивать» гостиницы, подмяв под себя присвоение категорий (звезд), – добавил Михеил Саакашвили.

Он подчеркивает, что министр культуры хочет уничтожить Одесскую киностудию на Французском бульваре и построить на ее месте безликие корпуса.

— Раньше это была процедура добровольная, то сейчас становится обязательной для всех! От отелей они требуют заполнить декларацию из 215 пунктов, которую никогда в жизни не заполнит ни один вменяемый бизнес, – соответственно, это прямое приглашение для взятки. Кроме того, с присвоением гостиничной темы хваткий министр подмазался к модной сейчас теме казино – как же они могут открываться без того, чтобы он и их не «обилетил»! Когда мы говорим о памятниках культурного наследия, мы должны помнить, что сейчас министром культуры является человек, стремящийся уничтожить Одесскую киностудию на Французском бульваре, которая является объектом культурного наследия всей Украины, и вместо нее построить безликие корпуса. И он – тот, кто посягает на самое дорогое в Одессе и лично несет ответственность за строительный беспредел, который сейчас творится в центре Киева, – будет читать лекции о важности сохранения культурного наследия? – подытожил Саакашвили.

Кроме того, он подчеркнул, что министру Ткаченко не место на государственной службе.

Напомним, бывший президент Грузии, глава Одесской облгосадминистрации 2015-2016 годов Михеил Саакашвили обвинил народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского в том, что он якобы наживается на взятках в сфере сертификации моряков.