«Талибан» объявил дату для вывода войск США из Афганистана. Это 31 августа 2021 года.

Об этом заявил представитель движения «Талибан» Сухейл Шахин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на западные СМИ.

По его словам, США и Британия не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия.

— Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости, — сказал Сухейл Шахин.