В понедельник, 23 августа, в киевском конференц-центре «Парковый» стартовал инаугурационный саммит «Крымской платформы», который официально запустил первый международный формат по вопросу деоккупации Крыма.

В саммите участвуют десятки иностранных делегаций, возглавляемые президентами, главами правительств и парламентов, министрами и руководителями международных структур.

Во время саммита обсудят консолидацию международной политики непризнания любого изменения статуса Крыма, ужесточение санкций против России, защиту прав человека и международного гуманитарного права, восстановление прав коренного крымскотатарского народа, безопасность в Азово-Черноморском регионе, а также преодоление экологических и экономических последствий оккупации.

Ранее сообщалось, что представительства Крымской платформы, которые будут работать для деоккупации Автономной Республики Крым, будут действовать не только в Украине, но и в ряде других государств.