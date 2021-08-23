По состоянию на утро 23 августа в Николаевской области выявлено 13 новых подтвержденных случаев коронавирусного заболевания.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 23 августа из всех 70826 (+13) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 44766 (11);

Первомайск — 3186 (1);

Южноукраинск — 2045;

Вознесенск — 1862;

Очаков — 1324.

На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2429 работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 11, всего — 68665. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1878, за сутки — 0.

По состоянию на 23 августа на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 100 человек.

В Николаевской области с начала компании по вакцинации от коронавируса было сделано 245 613 прививок, за минувшие сутки вакцинировали 908 человек.