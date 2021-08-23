Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в одиночку никогда не сможет вернуть аннексированный РФ полуостров Крым, поэтому необходимы действенные шаги всех ее партнеров для возращения полуострова.

Об этом он сказал на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

— Мы осознаем, что наедине наша независимая страна, Украина, никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова. Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия смогли бы избавиться от вооруженной агрессии и остановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым — это и временно оккупированные территории украинского Донбасса, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Крымская платформа — это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и возвращения полуострова под контроль Украины.