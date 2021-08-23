Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал возмущение жителей Матвеевки на планы построить отстойник для фур неподалеку микрорайона.

В эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ он отметил, что транспорт на трассе в этом районе и так скапливается.

— На этот вопрос трудно найти однозначный ответ. Сегодня эти фуры и так стоят, но стоят на обочине перед въездом в Николаев, — сказал Александр Сенкевич.

Городской голова также напомнил, что недалеко от данного места собираются построить новую развязку и так называемый «японский» мост, которые перенаправят транзитный транспорт в объезд города.

— Трасса М-14 является трассой государственного значения. Она не имеет объездного пути — только одна дорога, которая продвигается через центр города, по двум мостам, Варваровскому и Ингульскому. Мне кажется, уже даже дети знают эту историю. То есть сделать какую-то объездную дорогу, которая позволит большегрузному транспорту объезжать Николаев, у нас сегодня нет возможности. Но сегодня уже, насколько мне известно, готовится документ по поводу подачи от Службы автомобильных дорог Украины на некоторые участки, которые находятся между Матвеевкой и Баловным, на проведение там объездной дороги и строительство «японского» моста. Я думаю, что в ближайшее время они будут формировать эти документы и подавать на утверждение, — сказал мэр.

Жители Матвеевки на сессии горсовета 19 августа

По его словам, строительство объездного участка и нового моста поспособствуют тому, что в отстойнике будет скапливаться меньше транспорта.

— Отстойник, о котором все говорят, это стоянка, на которой будут находиться машины во время действия теплового режима и запрета въезда в город. Сегодня перед городом скапливается не только тот транспорт, который едет в Николаев, но и транзитный. Поэтому его так много. На участке, который должен быть между въездом в Матвеевку и дорогой, которая будет транзитной, появится эта территория (отстойник, — прим.). То есть весь транзитный транспорт не будет заезжает, а автомобили, едущие в город, будут находиться на стоянке до темного времени суток, — резюмировал мэр.

Как сообщалось, Служба автомобильных дорог закажет проект строительства отстойника для фур под Николаевом на участке рядом с трассой М-14 неподалеку от поворота на микрорайон Матвеевка.

Ориентировочная стоимость работ — 1 миллион гривен. Тендер пройдет по упрощенной процедуре. Подрядчик должен будет сдать проект до 18 октября 2022 года.

Согласно технической спецификации, вместительность отстойника должна быть 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.

Жители микрорайона Матвеевка выступили категорически против соседства с отстойником для большегрузов. По их мнению, эта территория является перспективной под жилую застройку, лучше такие объекты строить в промышленной зоне. Также матвеевцы пообещали «войну», если отстойник все-таки начнут строить.

Напомним, что САД также закажет проект строительства транспортной развязки в этом районе. Всего новых развязок в Николаеве будет три. Одну, в частности, планирую построить с нуля для т.н. «японского» моста.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что «Укравтодор» выделит 100 миллионов гривен на строительство отстойников для большегрузного транспорта в регионе.