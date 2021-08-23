Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ подтвердили решение Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Он напомнил, что на июньской встрече лидеры блока подтвердили поддержку Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мирче Джоанэ на саммите Крымской платформы.

— Мы также подтверждаем решение Бухарестского саммита Украина и Грузия станут членами НАТО, — сказал Мирче Джоанэ.

Он напомнил, что на июльском саммите лидеров стран-членов НАТО была подтверждена неуклонная поддержка Украине.

— Мы призываем РФ прекратить нарушение прав всех украинский, включая крымских татар, — отметил он, добавив, что Черноморский регион и безопасность в нем является важным для Альянса и НАТО осуждает и никогда не признает аннексию Крыма.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в одиночку никогда не сможет вернуть аннексированный РФ полуостров Крым, поэтому необходимы действенные шаги всех ее партнеров для возращения полуострова.