Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе. Он отметил, что в крымской декларации всегда будет строка для представителя России.

Об этом Владимир Зеленский заявил на первом саммите Крымской платформы.

— Если эта площадка так интересует ее, то мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для исправления ее исторической, трагической ошибки. В декларации всегда будет строка для представителя РФ. Эта подпись будет последней на последнем саммите в Ялте, — сказал он.

Как сообщает в своем Telegram-канале российское информагентство ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценивает саммит «Крымская платформа» на Украине как недружественный по отношению к РФ.

Во время саммита участники приняли совместную декларацию. В тексте декларации, который имеется в распоряжении РБК-Украина, подписанты осуждают:

нарушения и ограничения прав человека в Крыму, милитаризацию Крыма, препятствование правам и свободам судоходства, в частности речь идет о проходе судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно,

изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.

Как указано в документе, формат Крымской платформы создан с целью мирного прекращения оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над полуостровом.

Также участники решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, когда это необходимо и если действия России этого потребуют. Россию в декларации призывают обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность в полной мере пользоваться своими правами.

Также участники саммита призывают Россию подключиться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, которая направлена на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.