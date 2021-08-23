Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом. Соответствующее утверждение было зафиксировано в декларации Крымской платформы, которую подписали участники сегодняшнего саммита.

Об этом Владимир Зеленский сказал на саммите, передает пресс-служба Офиса Президента.

— Впервые на международном уровне Россию признано государством-оккупантом, и в соответствии с нормами международного гуманитарного права она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций, — сообщил Владимир Зеленский.

Украинский дипломат, замглавы Администрации президента Украины с 15 июля 2015 года по 16 мая 2019 года, Константин Елисеев назвал утверждение Владимира Зеленского неправдой. Он отметил, что впервые это произошло в 2016 году — в резолюции Генассамблеи ООН, принятой 19 декабря.

— Заявление Зеленского о том, что в декларации Крымской платформы Россию впервые на международном уровне признано государством-оккупантом — откровенная НЕПРАВДА! Это было четко зафиксировано в резолюции ГА ООН, принятой 19 декабря 2016 на 71-й сессии Генассамблеи, — написал он в своем Twitter.