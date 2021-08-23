Параллельно саммиту Крымской платформы, на территории национального заповедника «София Киевская» прошел саммит первых леди и джентльменов под названием «Мягкая сила в новой реальности».

Мероприятие было организовано по инициативе супруги Президента Украины Елены Зеленской, сообщает Офис Президента.

В мероприятии приняли участие первые леди Бразилии, государства Израиль, Коста-Рики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Сербия, Федеративной Республики Германия, Хорватии, а также супруга Президента Европейского совета и дочь Президента Ливанской Республики.

Саммит проходил в формате двух дискуссионных панелей, на которых обсуждались актуальные гуманитарные проблемы современности: равный доступ к качественной медицинской помощи, вызовы новой реальности в сфере образования, равные возможности для развития и самовыражения всех людей, без каких-либо форм дискриминации.

К дискуссии присоединились семь международных и украинских экспертов, а также специальные гости, среди которых — первая леди США в 1993-2001 годах, бывшая Государственная секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон; американская актриса и общественный деятель, известная своей ролью первой леди США в телесериале «Карточный дом», восьмикратная номинантка на премию «Эмми» и обладательница «Золотого глобуса» Робин Райт; американский эссеист, автор бестселлеров «Черный лебедь» и «Антикрихкисть» Насим Николас Талеб и афганская режиссер и первая женщина — гендиректор государственной компании «Афганфильм» Сахра Карими. В общем саммит объединил 22 участников.