Эвакуированная Украиной из Афганистана кинорежиссер Сахра Карими обратилась к присутствующим на Саммите первых леди и джентльменов участницам с просьбой содействия в непризнании на международном уровне политической власти исламистского движения «Талибан» в Афганистане.
Об этом она сказала, выступая в окончании киевского саммита первых леди и джентльменов, передает «Интерфакс-Украина».
— «Талибан» хуже любой пандемии... Они приходят и убивают, потому что вы хотите быть свободными, потому что вы хотите быть равными, как и все женщины, дети, матери, которые хотят этого... Услышьте голоса женщин, детей и матерей (Афганистана, — прим)... Вы имеете такую возможность — скажите вашим мужьям, чтобы они не признавали на международном уровне тех («Талибан», — прим.), кто ограничивает свободу, детей и мужчин. Я обращаюсь, я умоляю, я прошу от чистого сердца — используйте свою власть, не молчите о том, что происходит в Афганистане и в этой части мира.... Если Талибан политически признают, если их примут, они уничтожат нашу жизнь, жизнь нашего женского сообщества, — сказала Сахра Карими.
Она также поблагодарила первую леди Украины Елену Зеленскую за возможность выступить на Саммите, а также Украинское государство за содействие в эвакуации ее семьи из Афганистана.
Сахра Карими — афганская кинорежиссер и продюсер. С 2019 года возглавляла государственную кинокомпанию «Афганфильм». Была эвакуирована при содействии Украины из Афганистана вечером 17 августа, спустя два дня после того как участники движения Талибан заняли столицу Афганистана Кабул.
Как сообщалось, из Кабула в Украину эвакуировали режиссерку мирового уровня Сахру Карими.
Напомним, параллельно саммиту Крымской платформы, на территории национального заповедника «София Киевская» прошел саммит первых леди и джентльменов под названием «Мягкая сила в новой реальности».
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Эвакуированная Украиной из Афганистана кинорежиссер Сахра Карими обратилась к присутствующим на Саммите первых леди и джентльменов участницам с просьбой содействия в непризнании на международном уровне политической власти исламистского движения «Талибан» в Афганистане.
Об этом она сказала, выступая в окончании киевского саммита первых леди и джентльменов, передает «Интерфакс-Украина».
— «Талибан» хуже любой пандемии... Они приходят и убивают, потому что вы хотите быть свободными, потому что вы хотите быть равными, как и все женщины, дети, матери, которые хотят этого... Услышьте голоса женщин, детей и матерей (Афганистана, — прим)... Вы имеете такую возможность — скажите вашим мужьям, чтобы они не признавали на международном уровне тех («Талибан», — прим.), кто ограничивает свободу, детей и мужчин. Я обращаюсь, я умоляю, я прошу от чистого сердца — используйте свою власть, не молчите о том, что происходит в Афганистане и в этой части мира.... Если Талибан политически признают, если их примут, они уничтожат нашу жизнь, жизнь нашего женского сообщества, — сказала Сахра Карими.
Она также поблагодарила первую леди Украины Елену Зеленскую за возможность выступить на Саммите, а также Украинское государство за содействие в эвакуации ее семьи из Афганистана.
Сахра Карими — афганская кинорежиссер и продюсер. С 2019 года возглавляла государственную кинокомпанию «Афганфильм». Была эвакуирована при содействии Украины из Афганистана вечером 17 августа, спустя два дня после того как участники движения Талибан заняли столицу Афганистана Кабул.
Как сообщалось, из Кабула в Украину эвакуировали режиссерку мирового уровня Сахру Карими.
Напомним, параллельно саммиту Крымской платформы, на территории национального заповедника «София Киевская» прошел саммит первых леди и джентльменов под названием «Мягкая сила в новой реальности».