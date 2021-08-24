Эвакуированная Украиной из Афганистана кинорежиссер Сахра Карими обратилась к присутствующим на Саммите первых леди и джентльменов участницам с просьбой содействия в непризнании на международном уровне политической власти исламистского движения «Талибан» в Афганистане.

Об этом она сказала, выступая в окончании киевского саммита первых леди и джентльменов, передает «Интерфакс-Украина».

— «Талибан» хуже любой пандемии... Они приходят и убивают, потому что вы хотите быть свободными, потому что вы хотите быть равными, как и все женщины, дети, матери, которые хотят этого... Услышьте голоса женщин, детей и матерей (Афганистана, — прим)... Вы имеете такую возможность — скажите вашим мужьям, чтобы они не признавали на международном уровне тех («Талибан», — прим.), кто ограничивает свободу, детей и мужчин. Я обращаюсь, я умоляю, я прошу от чистого сердца — используйте свою власть, не молчите о том, что происходит в Афганистане и в этой части мира.... Если Талибан политически признают, если их примут, они уничтожат нашу жизнь, жизнь нашего женского сообщества, — сказала Сахра Карими.

Она также поблагодарила первую леди Украины Елену Зеленскую за возможность выступить на Саммите, а также Украинское государство за содействие в эвакуации ее семьи из Афганистана.

Сахра Карими — афганская кинорежиссер и продюсер. С 2019 года возглавляла государственную кинокомпанию «Афганфильм». Была эвакуирована при содействии Украины из Афганистана вечером 17 августа, спустя два дня после того как участники движения Талибан заняли столицу Афганистана Кабул.