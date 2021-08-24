Президент Владимир Зеленский заявил, что останки выдающихся украинцев намерены вернуть в Украину. В частности, речь идет о гетманах, участников освободительного движения и так далее.

Об этом он сказал перед парадом ко Дню независимости.

По его словам, Украина вернет на родную землю всех выдающихся украинцев, которые похоронены за границей.

Также в речи ко Дню независимости президент заявил о важности единства украинского народа. А также подчеркнул, что ни один враг не нанес Украине большего удара, чем внутренние распри.

— Мы начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, которые боролись для Украины, но похоронены не в Украине. Это гетманы Запорожской Сечи, деятели УНР, участники освободительного движения, деятели культуры, науки и многие другие, — заявил Владимир Зеленский.

В 10:00 на Крещатике начался военный парад.