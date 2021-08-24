Президент Владимир Зеленский во вторник, 24 августа, на праздновании Дня независимости объявил о введении нового праздника — Дня Украинской государственности.

— Мы начинаем отмечать День Украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева — столицы Киевской Руси — Украины, которую не зря называют местом, где все начинается, — заявил Владимир Зеленский.

— Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в день крещения Киевской Руси — Украины, — сказал он и подписал соответствующий указ.

Владимир Зеленский отметил, что «Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину и похоронены не в Украине».

В 10:00 на Крещатике начался военный парад.