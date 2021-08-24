Лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская поздравила николаевцев с 30-летием Независимости Украины.

Видео с поздравлением она опубликовала на своей станице в Facebook.

Политик заверила, что Николаевщина — неотъемлемая часть славной нации, и «мы тебя никогда не подведем».

— Украина, сегодня тебе выполняется 30 лет. Ты еще очень молода, но уже претерпела многие испытания, которые достойно преодолела. За эти годы мы с тобой научились много чему. Даже сейчас ты переживаешь не самые легкие времена, но вместе мы справимся с любыми трудностями. Ведь главное твое богатство — это мы, народ Украины. Николаевщина — неотъемлемая часть твоей славной нации, и мы тебя никогда не подведем. С Днем Независимости тебя, моя дорогая Украина, — сказала Татьяна Домбровская.