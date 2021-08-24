Народный депутат Украины Александр Гайду поздравил жителей Николаева с 30-летием независимости Украины.

Текст поздравления предоставила пресс-служба политика.

«Уважаемые николаевцы и гости нашего города, искренне поздравляю вас с Днём Независимости Украины!

За 30 лет своей независимости Украина пережила разные события – иногда добрые и счастливые, а иногда горькие и трагические. Однако каждый год неизменно главным во всем этом остается единство нашей страны. Независимо от взглядов, возраста или религиозных предпочтений, независимо от того, живем мы в живописном селе или шумном городе – мы все-равно одинаково сильно любим нашу Украину и гордимся ею!

Несмотря на то, что последние годы оказались как никогда тяжелыми и болезненными для Украины, мы все же не сдались врагу и нашли в себе силы не потерять веру в мирное будущее нашей страны! Несмотря на пандемию коронавируса, которая пришла к нам внезапно, мы достойно пережили несколько её волн и выдержали локдауны. Мы поняли, что наш общий успех, наша счастливая жизнь и наше светлое будущее зависят от каждого из нас, от желания и умения слышать друг друга.

Уже сегодня, на 30-ю годовщину независимости, заметны реальные изменения: мы строим дороги, мы капитально ремонтируем больницы, детские сады, школы, мы начали очень важные и прогрессивные для нашей страны реформы. Я не просто так говорю «мы», поскольку мы меняем нашу страну к лучшему вместе!

Как народный депутат Украины делаю и буду делать все возможное, чтобы наша с вами страна, наш неповторимый Николаев, с каждым годом своей независимости процветали и становились лучше! Ваше доверие мотивирует меня двигаться вперёд, к новым вершинам.

Хочу поздравить каждого жителя и гостя нашего города с Днем Независимости Украины! Помните, что Украина – это мы и только вместе нам удастся построить страну нашей мечты! С праздником! Вместе мы сила!».