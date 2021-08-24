Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» назначило нескольких временных министров.

Об этом пишет Корреспондент

Так, и.о. главы МВД назначен Садр Ибрагим, и.о. министра финансов — Гуль Ага, обязанности главы разведслужб будет исполнять Наджибулла.

Кроме того, движение назначило своих представителей на посты министров образования, высшего образования и губернатора столицы страны Кабула.

Ранее СМИ сообщили, что «Талибан» намерен сформировать совет для управления Афганистаном, в который будут входить 12 человек, в том числе некоторые члены предыдущего правительства страны.

Спикер МИД Олег Николенко опроверг заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина о том, что украинский эвакуационный самолет в Кабуле был захвачен вооруженными людьми.