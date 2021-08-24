В Одессе по случаю 30-й годовщины независимости Украины прошел военно-морской парад.

В рамках мероприятий состоялось прохождения боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств Военно-морских сил Украины.

Также в программе празднования - пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Пограничной службы и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.

В 10:00 на Крещатике начался военный парад.