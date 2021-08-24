Президент Владимир Зеленский на торжествах в День Независимости Украины в своей речи пошутил о Викторе Януковиче, чем рассмешил второго, третьего и пятого президентов — Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко соответственно.

Владимир Зеленский объяснял, почему украинский народ является единым, и подчеркнул - каждый из регионов дал государству важных личностей.

Сначала он поблагодарил Ровенскую область за первого президента Украины Леонида Кравчука, потом - Черниговщину за второго, Леонида Кучму, Сумщину - за третьего, Виктора Ющенко. Следом он поблагодарил Донецкую область, но не за Януковича, как можно было ожидать, следуя логике рассказа, а за актера и режиссера Леонида Быкова.

При этом о Петре Порошенко Владимир Зеленский также не упомянул.

В 10:00 на Крещатике начался военный парад.