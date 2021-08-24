Украинский самолет с афганскими беженцами не угоняли из аэропорта Кабула (Афганистан) в Иран. Он приземлялся на территории страны для дозаправки.

Об этом сообщает РБК-Украина.

— Этот самолет вчера заправился топливом в аэропорту Мешхеда, после чего приземлился в аэропорту Киева. Мы отрицаем утверждение Украины о том, что самолет был угнан и попал в Иран после угона, — заявил официальный представитель Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, комментируя заявление о якобы угоне украинского самолета.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявлял, что украинский самолет «захватили другие люди», и он вылетел в Иран с неизвестными пассажирами.

Однако впоследствии МИД Украины уточнил, что никакого похищения самолета не было, и все украинские самолеты с беженцами благополучно вернулись в страну.