Под Николаевом для жителей Воскресенской ОТГ восстановили аварийную дорогу, которая ведет от трассы Н-11 к селу Гороховка.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Как известно, именно она после акции протеста в мае пообещала помочь местным жителям с их проблемой.

— Сегодня в Гороховку уже можно легко добраться. Новое асфальтобетонное покрытие постелили. Усиление основания дороги поможет выдерживать нагрузки от фур. К жителям, наконец, сможет доехать скорая помощь, маршрутка или, элементарно, машина с продуктами для магазина, — подчеркнула Анна Замазеева.

Она напомнила, что 10 лет жители Гороховки обивали пороги чиновников с просьбой отремонтировать их дорогу.

— 10 лет пыль от разбитого асфальта летела в их дома, а «скорые» и маршрутки не могли доехать. 10 лет добраться до ЖД станции «Гороховка» было настоящим подвигом. Когда люди в очередной раз перекрыли трассу, я сразу же поехала лично разобраться в этом вопросе. Пообщалась с местными жителями. Увидела тот ужас, с которым им приходилось сталкиваться ежедневно. Собрали с депутатами транспортную комиссию. Обсудили все нюансы. Идею ремонта члены комиссии поддержали. Дело, в конце концов, сдвинулось с мертвой точки, — отметила Анна Замазеева.

— Так символично, что именно ко Дню Независимости Украины ремонт покрытия завершился. Ведь комфорт и здоровье жителей Николаевщины — мой приоритет, — почеркнула Анна Замазеева.

Ранее возле Николаева жители Воскресенской ОТГ вышли на акцию протеста против работы асфальтных заводов на станции Гороховка.