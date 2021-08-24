Под Николаевом для жителей Воскресенской ОТГ восстановили аварийную дорогу, которая ведет от трассы Н-11 к селу Гороховка.
Об этом у себя на странице в Facebook сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
Как известно, именно она после акции протеста в мае пообещала помочь местным жителям с их проблемой.
— Сегодня в Гороховку уже можно легко добраться. Новое асфальтобетонное покрытие постелили. Усиление основания дороги поможет выдерживать нагрузки от фур. К жителям, наконец, сможет доехать скорая помощь, маршрутка или, элементарно, машина с продуктами для магазина, — подчеркнула Анна Замазеева.
Она напомнила, что 10 лет жители Гороховки обивали пороги чиновников с просьбой отремонтировать их дорогу.
— 10 лет пыль от разбитого асфальта летела в их дома, а «скорые» и маршрутки не могли доехать. 10 лет добраться до ЖД станции «Гороховка» было настоящим подвигом. Когда люди в очередной раз перекрыли трассу, я сразу же поехала лично разобраться в этом вопросе. Пообщалась с местными жителями. Увидела тот ужас, с которым им приходилось сталкиваться ежедневно. Собрали с депутатами транспортную комиссию. Обсудили все нюансы. Идею ремонта члены комиссии поддержали. Дело, в конце концов, сдвинулось с мертвой точки, — отметила Анна Замазеева.
— Так символично, что именно ко Дню Независимости Украины ремонт покрытия завершился. Ведь комфорт и здоровье жителей Николаевщины — мой приоритет, — почеркнула Анна Замазеева.
Ранее возле Николаева жители Воскресенской ОТГ вышли на акцию протеста против работы асфальтных заводов на станции Гороховка.
Под Николаевом для жителей Воскресенской ОТГ восстановили аварийную дорогу, которая ведет от трассы Н-11 к селу Гороховка.
Об этом у себя на странице в Facebook сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
Как известно, именно она после акции протеста в мае пообещала помочь местным жителям с их проблемой.
— Сегодня в Гороховку уже можно легко добраться. Новое асфальтобетонное покрытие постелили. Усиление основания дороги поможет выдерживать нагрузки от фур. К жителям, наконец, сможет доехать скорая помощь, маршрутка или, элементарно, машина с продуктами для магазина, — подчеркнула Анна Замазеева.
Она напомнила, что 10 лет жители Гороховки обивали пороги чиновников с просьбой отремонтировать их дорогу.
— 10 лет пыль от разбитого асфальта летела в их дома, а «скорые» и маршрутки не могли доехать. 10 лет добраться до ЖД станции «Гороховка» было настоящим подвигом. Когда люди в очередной раз перекрыли трассу, я сразу же поехала лично разобраться в этом вопросе. Пообщалась с местными жителями. Увидела тот ужас, с которым им приходилось сталкиваться ежедневно. Собрали с депутатами транспортную комиссию. Обсудили все нюансы. Идею ремонта члены комиссии поддержали. Дело, в конце концов, сдвинулось с мертвой точки, — отметила Анна Замазеева.
— Так символично, что именно ко Дню Независимости Украины ремонт покрытия завершился. Ведь комфорт и здоровье жителей Николаевщины — мой приоритет, — почеркнула Анна Замазеева.
Ранее возле Николаева жители Воскресенской ОТГ вышли на акцию протеста против работы асфальтных заводов на станции Гороховка.