Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на комментарий МИД РФ.

— Как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях, — говорится в комментарии Захаровой.

По ее оценке, упомянутая украинская инициатива – «чистой воды популизм, оторванный от реальности политический спектакль, который имеет целью лишь сохранение тематики временного пребывания Крыма в составе Украины в информационном пространстве».

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Крымскую платформу «русофобской акцией».

— Конечно, это русофобская акция, искусственно создана, будут пытаться искусственно эти настроения поддерживать, чтобы подыграть ультрарадикальным неонацистской проявлениям в современной Украине, — заявил российский министр.

23 августа состоялся инаугурационный Саммит Крымской платформы — новый международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Несмотря на усилия РФ, которая пыталась помешать организации саммита, 23 августа в Киеве собрались представители 47 государств и международных организаций, которые приняли совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.