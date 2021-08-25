Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс в понедельник, 23 августа, провел тайную встречу с главарем радикального исламистского движения «Талибан» Абдулом Гани Барадаром в Кабуле.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Данная встреча, о которой сначала сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, стала первой на высшем уровне между американской стороной и «Талибаном».

Американский чиновник сообщил CNN, что встреча состоялась по указанию президента США Джо Байдена, что отражает мнение внутри администрации, что Бернс является одним из наиболее опытных дипломатов, который пользуется наибольшим доверием в команде Байдена.

Другой чиновник назвал встречу «обменом мнений относительно того, что нужно сделать» до 31 августа, когда США намерены вывести все свои войска из Афганистана.

В ЦРУ отказались от комментариев по данной информации.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соберет лидеров G7 для срочных переговоров по ситуации в Афганистане.