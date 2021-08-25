В Николаеве планируют в течение 4 лет освоить почти 20 миллионов гривен на строительство троллейбусной линии в Корабельный район, чтобы сделать объект на 7%.

Об этом свидетельствуют данные проекта решения о прогнозе бюджета Николаева на 2022-2024 года, пишут НикВести.

В документе указывается, что в течение 2021 года на строительство троллейбусной линии освоят 100 тысяч гривен, в течение 2022 года – 2,2 миллиона гривен, в течение 2023 года – 5 миллионов гривен и в течение 2024 года – 12,6 миллионов гривен. Общая стоимость работ по строительству троллейбусной линии за 4 года составит 19 миллионов 952 тысячи 210 гривен.

Таким образом, согласно прогнозу городского бюджета, к 2024 году готовность троллейбусной линии в Корабельный район составит 7%.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что проводить контактные сети под троллейбусную линию в Корабельный район начнут в следующем году.

Напомним, в сентябре 2019 года сообщалось, что троллейбусную линию собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева. Также сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.

В тендере на строительство троллейбусной линии в Корабельный район победила компания «Светолюкс-Электромонтаж» с предложением в 47 миллионов 100 тысяч гривен. Подрядная фирма, согласно договору, должна завершить

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что строительство троллейбусной линии в Корабельный район не закончат в 2021 году, как планировалось, поскольку в бюджете города может не хватить на это средств.