В криворожской организации партии «Слуга народа» назвали предательством решение коллеги Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном на официальной странице в Facebook.

В «Слуге народа» отметили, что Александр Котляр не согласовывал свое решение с фракцией или городской организацией партии.

— Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством. Это решение не обсуждалось ни с депутатской фракцией Политической Партии «Слуги народа» в Криворожском городском совете, ни с Криворожской городской организацией партии. Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, изменив принципы нашей политической силы и Президента Украины Владимира Зеленского, — отметили в партии.

В «Слуге народа» также заявили, что голосование за исполняющего обязанности мэра Кривого Рога является политическим фарсом, который устроила коалиция «Европейской Солидарности», «ОПЗЖ» и «Блока Вилкула».

— Котляр не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандных игрок. Фракция ПП «Слуга народа» покинула сессионный зал, ведь не видела смысла наблюдать за политическим фарсом, устроенным негласной «коалицией» партий «Европейская Солидарность», «ОПЗЖ» и «Блок Вилкула», — говорится в заявлении.

Напомним, 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области обнаружили тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Согласно одной из версий МВД, с момента выстрела Константин Павлов мог успеть пройти 10 метров, прежде чем скончался.

В целом следствие рассматривает три основные версии смерти Константина Павлова: самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием, но также не исключает доведение до суицида мэра Кривого Рога.

На сессии секретарь городского совета Кривого Рога Александр Котляр, избранный от президентской партии «Слуга народа», сложил с себя полномочия. Исполняющим обязанности секретаря был избран бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.