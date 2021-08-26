Постоянный представитель Китая при ООН Чжэнь Сюй направил письмо генеральному директору Всемирной организации здравоохранения с призывом расследовать возможное происхождение коронавируса в США.

Об этом пишет hromadske.

В письме Сюй просит экспертов ВОЗ проверить, не мог ли коронавирус возникнуть в лаборатории военной базы Форт-Детрике, что в 80 километрах к северу от Вашингтона, или в лаборатории Университета Северной Каролины.

Форт-Детрике ранее был центром разработки биологического оружия в США, но после его запрета на международном уровне там исследовали вирусные заболевания, например Эбола. Китай называет базу «центром темных экспериментов правительства США».

Global Times утверждает, что ученые Университета Северной Каролины во главе с Ральфом Баричем еще в 2003 году совместно с работниками Форт-Детрике обнародовали исследование, в котором показали возможность синтеза и модификации коронавирусов.

Китай требует от США обеспечить полный доступ к упомянутым лабораториям, а ВОЗ — осуществить «прозрачное расследование». Пекин подчеркивает: если Вашингтон настаивает на искусственном происхождении коронавируса, то именно американские (а не китайские) лаборатории вызывают подозрение.

Как отмечает Global Times, что это первое подобное обращение Китая в ООН по расследованию происхождения коронавируса. В него добавили онлайн-петицию, которую запустило издание и которая, как утверждается, собрала более 25 млн подписей.

Кроме этого, BBC пишет, что Форт-Детрике в последние недели стал объектом пропаганды Китая. К примеру, государственный телеканал CCTV показал часовой фильм о базе, а китайская группа CD Rev записала рэп со строками «Откройте двери в Форт-Детрике, пролейте свет на скрытый секрет».

Напомним, что Китай призвал страны всего мира предоставлять больше вакцин и больше поддержки Африке, чтобы построить «линию защиты» от коронавируса для бедных стран континента.