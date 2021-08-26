Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, 26 августа, заявил, что ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не находится в чьем-либо плену.

Об этом пишет Корреспондент.

— Были угрозы нашему самолету, но все эти проблемы мы решили. Ни один самолет, который должен вывозить украинских граждан или должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем. Это был один из рабочих моментов, Евгений (Енин, заместитель министра иностранных дел Украины – прим.) о нем рассказал, журналисты его подхватили, раскрутили, но как такового захвата самолета нет, — сказал Дмитрий Кулеба.

От также сообщил, что Украина не расходовала средства государственного бюджета на перелеты из Афганистана двух гражданских самолетов, которыми эвакуировала граждан Украины и иностранцев.

— По состоянию на сейчас мы вывезли два самолета гражданских и один военный. Военный самолет финансируется за счет государственного бюджета, но это не в бюджете МИД, потому мне здесь нечего сказать... Что касается двух гражданских самолетов, которыми мы вывозили граждан, то за пролеты этих самолетов Украинское государство ничего не платит — эта эвакуация была осуществлена на уровне политических договоренностей между Украинским государством и собственниками этих самолетов, — отметил глава МИД.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что Украина продолжит возвращение своих граждан из Афганистана, пока не вывезет всех, кто изъявил такое желание.

По его словам, сейчас около 90 граждан Украины и членов их семей продолжают находиться в Афганистане.