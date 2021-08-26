Украина и Республика Маврикий договорились о безвизовом режиме, для путешествий потребуется только заграничный паспорт. Соответствующее решение приняло правительство Украины на заседании в четверг, 26 августа.

Об этом сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, который посещает заседания Кабмина.

Также правительство уполномочило посла Украины в Южно-Африканской Республике Любовь Абравитову подписать соглашение о безвизе с Маврикием.

Маврикий расположен в южной части Индийского океана, по соседству с островом Мадагаскар. Климат острова типичный субтропический, но изнурительной жары на острове не бывает. Зимнее время, период с октября по май, называют идеальным временем для посещения этой страны, но в период с февраля по май на острове возможны сильные ливни — муссоны. Однако, такие дожди случаются не каждый год и обычно длятся 2—3 дня. Температура воды в течение всего года остается +23...+ 27 °C и подходит для полноценного пляжного отдыха.

Напомним, Чешская Республика разрешила въезд вакцинированным гражданам Украины.