Россия разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия — корабли, оснащенные крылатой ракетой «Калибр».

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 26 августа, пишет TheБабель.

— Безусловно, мы видим, что и как передвигается в Крыму, как Крым превращен в большую военную базу. И мы знаем, что на полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия, в том числе корабли, оснащенные крылатой ракетой «Калибр». У нас есть достаточно информации о том, что происходит, – подчеркнул он.

В то же время Дмитрий Кулеба отметил, что системы мониторинга, с помощью которых Украина следит за милитаризацией Крыму, не подлежат публичной огласке.

— Наша задача сейчас — укреплять собственные Вооруженные силы и укреплять союзнические действия в Черном море для сдерживания России. Это первый шаг. А дальнейший шаг — это уже будет вывод России из Крыма, – добавил министр.

Отдельно Дмитрий Кулеба заявил, что «Крымская платформа» — это важный элемент стратегии внешней политики, которая предусматривает создание разного рода альянсов для укрепления безопасности Украины.

— В организации «Крымской платформы» не было ни одного простого вопроса, все было очень сложно, но мы показали, что можем достигать высоких результатов, когда работаем как команда. Что меня лично радует — что мы наконец выходим из статуса жертвы в статус спасителя. То есть мы совсем иначе начинаем позиционировать Украину на международной арене, – добавил он.

Напомним, что корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после учений в Черном море.