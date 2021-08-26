Одесский окружной административный суд не вернул проспекту Небесной Сотни старое название имени маршала Жукова. Переименование было предвыборным обещанием мэра Геннадия Труханова.

Об этом сообщила депутат горсовета от ЕС Жанна Мандриченко.

— Сегодня, 25 августа, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск Европейской Солидарности об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одесса предыдущих названий, отметила Жанна Мандриченко.

Она пояснила, что речь шла о переименование проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези, которым хотели вернуть предыдущие названия.

Ранее Верховная Рада переименовала поселок на Донетчине в Нью-Йорк. Переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия

А в Полтавской области переименуют село Голобородько. Населенному пункту, названному в честь одного из организаторов Голодомора, вернут историческое название — Новоселовка.

Ранее сообщалось, что во время опроса 44% украинцев заявили, что относятся отрицательно к переименованию населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей.