Одесский окружной административный суд не вернул проспекту Небесной Сотни старое название имени маршала Жукова. Переименование было предвыборным обещанием мэра Геннадия Труханова.
Об этом сообщила депутат горсовета от ЕС Жанна Мандриченко.
— Сегодня, 25 августа, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск Европейской Солидарности об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одесса предыдущих названий, отметила Жанна Мандриченко.
Она пояснила, что речь шла о переименование проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези, которым хотели вернуть предыдущие названия.
Ранее Верховная Рада переименовала поселок на Донетчине в Нью-Йорк. Переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия
А в Полтавской области переименуют село Голобородько. Населенному пункту, названному в честь одного из организаторов Голодомора, вернут историческое название — Новоселовка.
Ранее сообщалось, что во время опроса 44% украинцев заявили, что относятся отрицательно к переименованию населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей.
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Одесский окружной административный суд не вернул проспекту Небесной Сотни старое название имени маршала Жукова. Переименование было предвыборным обещанием мэра Геннадия Труханова.
Об этом сообщила депутат горсовета от ЕС Жанна Мандриченко.
— Сегодня, 25 августа, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск Европейской Солидарности об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одесса предыдущих названий, отметила Жанна Мандриченко.
Она пояснила, что речь шла о переименование проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези, которым хотели вернуть предыдущие названия.
Ранее Верховная Рада переименовала поселок на Донетчине в Нью-Йорк. Переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия
А в Полтавской области переименуют село Голобородько. Населенному пункту, названному в честь одного из организаторов Голодомора, вернут историческое название — Новоселовка.
Ранее сообщалось, что во время опроса 44% украинцев заявили, что относятся отрицательно к переименованию населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей.