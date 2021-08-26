Исполняющий обязанности начальника штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр заявил, что страна завершила эвакуацию граждан из захваченного «Талибаном» Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина.

По его словам, все другие страны должны прекратить операции по эвакуации в преддверии предстоящего вывода американских войск

— Мы оставались в Афганистане столько, сколько могли. Мы были одними из последних, кто прекратил операции по эвакуации. Мы хотели бы остаться здесь подольше и спасти всех, кто так отчаянно хотел уехать. То, что мы не смогли этого сделать, действительно ужасно, но ситуация на местах быстро ухудшалась, — сказал Уэйн Эйр.

Он добавил, что Канада эвакуировала около 3700 канадских и афганских граждан.

Напомним, в Афганистане представители движения «Талибан» порекомендовали работающим женщинам оставаться дома, пока для них не создадут надлежащую систему безопасности. Ограничение называют временным.