Правительство Норвегии прекращает эвакуацию из Афганистана из-за взрывов возле аэропорта Кабула.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Aftenposten.

Норвежские власти разослали уведомление о том, что аэропорт закрыт для граждан страны и других лиц, которые зарегистрировались и попросили помочь с эвакуацией.

— Норвежские власти больше не могут помочь с отъездом. Министерство иностранных дел продолжит рассылку информации всем, кто зарегистрирован, — заявили в МИД страны.

— Вокруг аэропорта очень драматичная ситуация, и мы решительно осуждаем это нападение на мирных жителей. Сегодня днем мы разослали норвежским гражданам информацию о том, что у нас больше нет возможности предлагать выезд с сопровождением, потому что теперь ворота в аэропорт закрыты, — сказала министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде.

Министр также сообщила, что в четверг из Кабула вылетел норвежский самолет, на борту которого находилось чуть более 100 человек.

Как сообщалось, в результате теракта возле аэропорта Кабула погибли 12 американских военных — 11 морских пехотинцев и один медик. Ранения получили 15 военнослужащих США.