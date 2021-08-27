Президент Владимир Зеленский считает, что бизнес должен идти в политику и помогать стране, и сравнил свое президентство со своеобразным стартапом.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1», пишет Укринформ.

— Украинцам, таким ведущим, которые находятся здесь, надо рисковать, и когда я говорю о рисках, а мы сравниваем это со стабильностью, я говорю, что именно это риск: бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь... Мне кажется, что это первое, где мы можем объединиться: просто идти в политику, — сказал Владимир Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что участие в политической жизни влечет за собой большие риски и ответственность.

— Все мы, которые рискнули своей жизнью и карьерой, и пошли в политику, я не жалуюсь и никогда этого не будет, но вы поймите, это большие риски, надо поддерживать таких людей. Это что, не стартап, что первый раз не пузатый политик, заработавший миллионы... В первый раз пошел человек, все хотят сожрать этого человека. Простите, если не поддерживать, если не доверять, шансов ноль, — добавил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая «О неотложных мерах по киберобороне государства».

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая «О неотложных мерах по киберобороне государства».