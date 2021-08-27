В результате взрывов на военном складе в Казахстане погибли уже пять человек. Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев планирует подать в отставку.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам министра, он принял это решение, «как только услышал» об инциденте в Жамбылской области.
— Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства, — сказал он.
Отметим, горел склад боеприпасов размером 41 на 17. Произошло около десяти взрывов инженерных боеприпасов. Эвакуировали около 1,2 тысяч человек из близлежащих населенных пунктов.
Во время ликвидации последствий взрывов и пожаров на складе боеприпасов погибли пять человек. Среди них военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор и служащий военизированной охраны.
|
Дивны твои дела, «Николаевгаз»…Светлана Кугук
|
Відповідатиме кожний за своєСтанислав Мартиросов
В результате взрывов на военном складе в Казахстане погибли уже пять человек. Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев планирует подать в отставку.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам министра, он принял это решение, «как только услышал» об инциденте в Жамбылской области.
— Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства, — сказал он.
Отметим, горел склад боеприпасов размером 41 на 17. Произошло около десяти взрывов инженерных боеприпасов. Эвакуировали около 1,2 тысяч человек из близлежащих населенных пунктов.
Во время ликвидации последствий взрывов и пожаров на складе боеприпасов погибли пять человек. Среди них военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор и служащий военизированной охраны.