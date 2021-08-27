В Байзакском районе Жамбылской области в Казахстане произошел взрыв на складе воинской части.

Об этом пишет Украинская правда.

В больницу города Тараз и в Байзакскую районную центральную больницу попали 66 человек. Большинство из них получили легкие травмы, двое из них получили тяжелые травмы.

По словам заместителя министра обороны Казахстана Руслана Шпекбаева, на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.

Жителей близлежащих домов эвакуировали. По словам заместителя министра, огонь ликвидируют. Причины взрыва устанавливаются.

Позже стало известно, что в результате пожара и взрывов погибли четверо военнослужащих. В частности известно, что погибли сержант Марат Мешинбай, ефрейтор Руслан Жанболатов, служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев.

Сообщается, что связь с несколькими военными потеряна, пока продолжаются их поиски.

Напомним, несколько взрывов произошли 26 августа рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.

Число жертв двух взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, достигло 103. Среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.

Джо Байден дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации, которая совершила серию взрывов против американских военных и мирных афганцев.