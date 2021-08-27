Число жертв двух взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, достигло 103. Среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.

Об этом сообщает WSJ.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками.

Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГИЛ. США готовят ответ террористам.

Джо Байден дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации, которая совершила серию взрывов против американских военных и мирных афганцев.

Несколько взрывов произошли 26 августа рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.

Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.