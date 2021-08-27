Старт праздничных мероприятий, приуроченных к 30-летию независимости Молдовы, перенесли на час из-за двух опоздавших гостей президентского уровня. Речь идет о Владимире Зеленском и президенте Румынии Клаусе Йоханнисе.

Об этом пишет региональное издание NewsMaker.

В администрации президента Молдовы журналистам объяснили, что начало государственного праздника пришлось немного задержать из-за непогоды, которая не позволила бортам президентом сесть в аэропорту Кишинева.

По случаю 30-летия суверенитета республики Молдова в столице страны запланировал концерт и парад.

Кроме украинского и румынского президентов, в Кишинев пригласили и лидера Польши Анджея Дуду.

Как сообщалось, самолет президента Украины Владимира Зеленского, взявший курс на Кишинев, экстренно сел в Одессе из-за плохой видимости и тумана.