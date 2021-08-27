Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Херсоне группу интернет-агентов спецслужб России, задачей которых была дискредитация Крымской платформы — инструмента, основанного Украиной с целью деоккупации Крымского полуострова и борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По заданию своих «кураторов», агенты через соцсети призывали людей к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины. Также они дискредитировали Крымскую платформу, ее участников и результаты.

Агитаторы публиковали свои сообщения от имени лидеров общественного мнения. За распространение такого контента они ежемесячно получали деньги через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Правоохранители установили, что в состав вражеского организации входили несколько местных жителей. Информацию для своих публикаций они получали с пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов «Л/ДНР».

Во время обысков по месту жительства у агентов обнаружили компьютерную технику с доказательствами их деятельности.

Следователи органов безопасности сообщили одному из организаторов группы о подозрении по части 2 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или же захват государственной власти) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет с возможной конфискацией имущества. Дело уже направили в суд. Сейчас правоохранители работают над привлечением других причастных к ответственности.

Напомним, что контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть ФСБ России, которая состояла из бывших спецназовцев военной разведки и действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях.