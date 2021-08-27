Президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под решением Совета национальной безопасности и обороны о мерах киберзащиты Украины. Одной из подобных мер станет создание кибервойск.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Решение СНБО предусматривает выделение материально-технической базы, ресурсов и денежных средств, которые помогут создать специальные киберподразделения, а также определят личный состав нового рода войск.

После согласования Зеленского в течении двух недели правительство обязано разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о формировании кибервойск.

Напомним, секретарь СНБО Данилов утверждал, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский обнародует указ, согласно которому в Украине будут созданы кибервойска.