Генеральному директору компании «Нибулон» Алексею Вадатурскому на ближайшей сессии Николаевского горсовета хотят присвоить звание «Почетный гражданин Николаева».
Соответствующий проект решения сессии был опубликован на сайте Николаевского городского совета 26 августа.
В документе сказано, что звание планируют присвоить на основании письма-ходатайства коллектива компании «Нибулон», а также по согласованию организационного комитета.
Звание «Почетный гражданин Николаева» Алексею Вадатурскому хотят присвоить за:
— За весомый личный вклад в развитие города Николаева, инженерно-транспортной инфраструктуры города, укрепление потенциала агропромышленного комплекса, выдающиеся заслуги в сфере социально-экономического развития города Николаева и благотворительной деятельности, вклад в развитие инфраструктуры внутренних водных путей и возрождения судостроения, системное развитие речных перевозок и активное строительство флота речных перевозок, привлечения инвестиций в экономику города и Украины в целом, — говорится в проекте решения.
Ранее сообщалось, что генеральный директор и основной владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский вошел в составленный журналом Forbes рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины с капиталом в 430 миллионов долларов.
|
Дивны твои дела, «Николаевгаз»…Светлана Кугук
|
Відповідатиме кожний за своєСтанислав Мартиросов
Генеральному директору компании «Нибулон» Алексею Вадатурскому на ближайшей сессии Николаевского горсовета хотят присвоить звание «Почетный гражданин Николаева».
Соответствующий проект решения сессии был опубликован на сайте Николаевского городского совета 26 августа.
В документе сказано, что звание планируют присвоить на основании письма-ходатайства коллектива компании «Нибулон», а также по согласованию организационного комитета.
Звание «Почетный гражданин Николаева» Алексею Вадатурскому хотят присвоить за:
— За весомый личный вклад в развитие города Николаева, инженерно-транспортной инфраструктуры города, укрепление потенциала агропромышленного комплекса, выдающиеся заслуги в сфере социально-экономического развития города Николаева и благотворительной деятельности, вклад в развитие инфраструктуры внутренних водных путей и возрождения судостроения, системное развитие речных перевозок и активное строительство флота речных перевозок, привлечения инвестиций в экономику города и Украины в целом, — говорится в проекте решения.
Ранее сообщалось, что генеральный директор и основной владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский вошел в составленный журналом Forbes рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины с капиталом в 430 миллионов долларов.