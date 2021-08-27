Генеральному директору компании «Нибулон» Алексею Вадатурскому на ближайшей сессии Николаевского горсовета хотят присвоить звание «Почетный гражданин Николаева».

Соответствующий проект решения сессии был опубликован на сайте Николаевского городского совета 26 августа.

В документе сказано, что звание планируют присвоить на основании письма-ходатайства коллектива компании «Нибулон», а также по согласованию организационного комитета.

Звание «Почетный гражданин Николаева» Алексею Вадатурскому хотят присвоить за:

— За весомый личный вклад в развитие города Николаева, инженерно-транспортной инфраструктуры города, укрепление потенциала агропромышленного комплекса, выдающиеся заслуги в сфере социально-экономического развития города Николаева и благотворительной деятельности, вклад в развитие инфраструктуры внутренних водных путей и возрождения судостроения, системное развитие речных перевозок и активное строительство флота речных перевозок, привлечения инвестиций в экономику города и Украины в целом, — говорится в проекте решения.

Ранее сообщалось, что генеральный директор и основной владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский вошел в составленный журналом Forbes рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины с капиталом в 430 миллионов долларов.