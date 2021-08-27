Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает пленарное заседание очередной 9-й сессии горсовета на четверг, 9 сентября.

Соответствующее распоряжение №277 городской голова подписал сегодня, 27 августа, пишут НикВести.

В частности, на заседании сессии планируется рассмотреть вопрос присвоения звания «Почётный гражданин города Николаева» гендиректору компании «Нибулон» Алексею Вадатурскому.

— За весомый личный вклад в развитие Николаева, инженерно-транспортной инфраструктуры города, укрепление потенциала агропромышленного комплекса, выдающиеся заслуги в сфере социально-экономического развития Николаева и благотворительной деятельности, за вклад в развитие инфраструктуры внутренних водных путей и возрождения судостроения, системное развитие речных перевозок и активное строительство флота речных перевозок, а также за привлечение инвестиций в экономику города и Украины, – сказано в проекте решения.

Напомним, что в четверг, 19 августа, в ходе сессии Николаевского городского совета депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в бюджет города, а именно перераспределение 392 миллионов гривен, из них спецфонд — 212 миллионов гривен.