Президента Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис предупредили о вероятности новых террористических атак в Кабуле.

Об этом сообщает CNN.

Соответствующую информацию им предоставили эксперты по национальной безопасности. По словам представителя Белого дома, США принимают максимальные меры безопасности в кабульском аэропорту.

Один из чиновников, с которым общались в CNN, заявил, что следующие несколько дней для американской миссии в Афганистане будут наиболее опасным периодом.

Джо Байден также поручил государственному секретарю вести переговоры с международными партнерами по эвакуации граждан третьих стран и афганцев даже когда американские военные покинут Афганистан.

Напомним, Джо Байден обвинил ИГИЛ в теракте, который произошел в Кабуле 26 августа, и приказал нанести удар в ответ.