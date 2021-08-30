В Чехии начинаются международные военные учения Ample Strike.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что в маневрах, которые продлятся до 19 сентября, кроме армии Чешской Республики, принимают участие представители Франции, Венгрии, Германии, Нидерландов, Польши, США, Словакии и Великобритании. Это около 700 военных

Учения проводятся с целью отработки сотрудничества диспетчеров передовых сил с экипажами самолетов и вертолетов и командирами наземных подразделений в многонациональной среде и отработки задач прямой авиационной поддержки, а также с целью проверки способности Чехии оказывать поддержку иностранным войскам.

Чешский самолет Jas-39 Gripen будет практиковать заправку в воздухе. Кроме чешских Jas-39 Gripen и L-159 Alca, вертолетов Ми-24/35 будут привлечены немецкие самолеты Learjet, венгерские Jas-39 и нидерландские L-39C. А Соединенные Штаты объявили об участии истребителей F-15 и самолетов, обеспечивающих заправку в воздухе KC-135.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс.