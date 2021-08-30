Первая украинская миссия на Луну произойдет в 2022 году. В частности, на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Первую украинскую миссию на Луну осуществит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами.

По словам основателя и генерального директора Spacebit Павла Танасюка, стоимость миссии составит 1,5 миллиона долларов.

На поверхность Луны доставят камеры и радиационные сенсоры, которые будут изготовлены украинскими инженерами.

В то же время основатель компании подчеркнул, что миссия на Луну позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник. Подобное удалось лишь трем странам — Соединенным Штатам, Китаю и России.

Ранее NASA показало гигантскую ракету для полета на Луну.