Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал нападение с зеленкой на пятого президента Петра Порошенко, которое произошло 24 августа.

В ходе брифинга Дмитрий Разумков заявил, что напавшие на Порошенко должны понести максимально возможную ответственность за свои действия.

— Во-первых, какие-либо проявление такого поведения я считаю постыдным… Здесь не должно быть разделения на власть или оппозицию — есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон — один для всех. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально жесткой, — отметил Дмитрий Разумков.

Глава ВР подчеркнул, что, кроме хулиганской составляющей, такие действия дают отправленные информационные поводы, которые могут использоваться против государства Украина, «чего точно не стоит делать в сегодняшних условиях».

После военного парада и Марша защитников Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Нападавшего задержали.